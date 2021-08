Jorge Mendes está em Turim a tentar fechar a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester City. Segundo foi possível saber, nesta altura o negócio ainda não está fechado, mas há perspetivas de atingir um acordo.

O Manchester City já tem um princípio de acordo com Ronaldo válido por duas temporadas, vendo no português o reforço certo para a frente de ataque, depois de não ter sido possível concretizar a aquisição de Harry Kane.

Nesse sentido, falta a parte mais difícil: chegar a um entendimento com a Juventus. Para que isso seja possível, Jorge Mendes viajou para Turim, onde se encontra esta quinta-feira, a conversar com os dirigentes do clube italiano. O empresário de Ronaldo já teve um primeiro encontro e vai continuar a negociar com os responsáveis da Juventus, devidamente mandatado pelo City.

A prioridade do clube inglês é contratar Cristiano Ronaldo por um valor entre a rondar os 30 milhões de euros, podendo ser um pouco acima ou um pouco abaixo, sem envolver outros jogadores. Falou-se de vários nomes de jogadores do City que podiam entrar no negócio, mas os dirigentes do clube de Manchester têm como prioridade um negócio que envolva apenas dinheiro.

Só em último caso se abordará outros modelos, incluindo, claro, a troca de jogadores.

Para já, é preciso aguardar o desenvolvimento das negociações que estão a acontecer por estar altura em Turim, sendo certo que há vontade do City em ter Ronaldo e de Ronaldo em voltar a jogar na Premier League, e no clube de Manchester. Falta convencer a Juventus.