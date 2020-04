A UEFA recordou esta sexta-feira o primeiro golo de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões, marcado há precisamente 13 anos, na goleada do Manchester United à Roma por 7-1. O internacional português até bisou nesse jogo, depois apanhou-lhe o gosto e nunca mais parou, somando 128 golos, sem contar com jogos de qualificação.

O internacional português chegou a Old Trafford em 2003/04, mas demorou a festejar o primeiro golo na liga milionária. Foi só ao nono jogo da quarta temporada, em 2006/07, já numa fase adiantada da competição.

Depois de ter passado uma fase de grupos, que incluía o Benfica, a equipa de Alex Ferguson ultrapassou o Lille nos oitavos de final e marcou encontro com a Roma nos quartos. Na primeira mão, os italianos venceram no Estádio Olímpico por 2-1, mas no segundo jogo, em Old Trafford, os ingleses viraram a eliminatória com uma goleada das antigas (7-1), com um «bis» de Cristiano Ronaldo.

A equipa inglesa já vencia por 3-0 quando Ronaldo marcou pela primeira vez, já perto do intervalo. Um lance individual, com o jovem CR7 a invadir a área e a disparar forte com o pé direito fazendo a bola entrar junto ao poste mais próximo. Logo depois do intervalo, Ronaldo voltou a marcar, na sequência de um cruzamento de Ryan Giggs da esquerda. Alan Smith não chegou a tempo para a emenda, mas surgiu Ronaldo a empurrar junto ao segundo poste.

A partir daqui foi sempre a subir. Nesse ano, o United acabou por cair nas meias-finais, diante do Milan, mas logo no ano seguinte conquistou o troféu, em Moscovo, com Cristiano Ronaldo a conquistar a primeira Bola de Ouro.

Recorde aqui os dois primeiros golos de Ronaldo na Liga dos Campeões: