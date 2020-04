Cristiano Ronaldo esteve segunda-feira no Estádio do Nacional, na Choupana, para fazer um treino no relvado com bola. Na conferência de imprensa desta quinta-feira, o secretário Regional da Saúde e Proteção Civil foi questionado acerca do assunto, referindo que «não vem nenhum mal ao mundo», citado pelo Jornal da Madeira.



Pedro Ramos revelou que não foi solicitado qualquer pedido por parte do jogador da Juventus, mas observou que tanto quanto podia aferir, o capitão da seleção cumpriu com as regras em vigor, e limitou-se a fazer exercício físico, tal como muitos madeirenses estão a fazer neste momento.



Ronaldo contactou o Nacional para pedir para utilizar o relvado, pedido que foi imediatamente aceite. No final da sessão de trabalho, este esteve à conversa com Rui Alves, presidente do emblema alvinegro.