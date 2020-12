Cristiano Ronaldo reagiu no Instagram à derrota pesada da Juventus em casa frente à Fiorentina por 3-0.

O avançado português disse não haver desculpas possíveis para o que aconteceu no último jogo oficial da Vecchia Signora em 2020.

«Ontem, com uma exibição e um resultado longe do aceitável, fechámos 2020, um ano particularmente especial em vários aspectos: estádios vazios, protocolos COVID, jogos cancelados, longas paragens e um calendário muito apertado. Mas isso não é desculpa para nada», começou por escrever.

«Sabemos que temos de dar mais de nós para jogarmos melhor e ganharmos com maior regularidade. Somos a Juventus! E não podemos aceitar nada menos do que a excelência no campo», acrescentou.

Cristiano Ronaldo disse ainda esperar que a curta paragem até ao regresso à competiçao em 2021 ajude a equipa a regressar melhor e «mais unida do que nunca». «A época ainda está longe de estar terminada e acreditamos que vamos voltar a vencer e a celebrar com os nossos adeptos. Acreditem em nós, confiem na nossa equipa como nós confiamos em vocês», rematou.