Nascido em 1992, Jesse Lingard fez toda a formação no Manchester United, mas só se estreou pela equipa principal dos Red Devils em 2014/15, altura em que Cristiano Ronaldo estava instalado em Madrid há já seis anos.

Lingard cresceu a admirar o avançado português e neste sábado, horas depois do jogo do Man United com o Newcastle, partilhou nas redes sociais imagens da infância, mais concretamente de um dia em que teve a oportunidade de estar perto de Ronaldo. Nelas é possível ver o jogador que na altura se fazia ídolo de Old Trafford a acariciar a cabeça do pequeno Lingard e a ensinar uns dribles.

«Sonhem grande, crianças», escreveu o jogador, de 28 anos, que neste sábado esteve ao lado de CR7 no regresso do astro a «casa» e, tal como o português, fez o gosto ao pé.