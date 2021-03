O popular canal 442oons produziu uma sátira animada do jogo entre a Juventus e o FC Porto (3-2), que redundou no apuramento dos dragões para os quartos de final da Liga dos Campeões, após o 2-1 na primeira mão.



Cristiano Ronaldo e Pepe são duas das personagens principais da história, com o avançado português a surgir no principal momento da animação: o segundo golo de Sérgio Oliveira, com responsabilidades para a barreira da Juventus.



No final, ainda aparece José Mourinho a festejar o apuramento do FC Porto para a próxima fase da prova milionária.



Ora veja: