Um cartaz apresentado no Estádio do Dragão, durante a vitória de Portugal frente à Turquia (3-1), está a tornar-se viral nas redes sociais.

Um adepto português decidiu pedir a camisola a Cristiano Ronaldo, mas ofereceu em troca algo fora do normal: a própria namorada, que também estava a assistir ao jogo.

O casal posou para a fotografia sem complexos e até com bom humor, condizente com o conteúdo do cartaz.