Depois do triunfo na meia-final do play-off de apuramento para o Mundial no Qatar, o capitão da seleção portuguesa deixou uma mensagem, vincando que Portugal ainda tem mais um obstáculo pela frente.

«Está dado o primeiro passo rumo ao nosso grande objetivo, rumo ao Mundial 2022. Nada está ganho, nada está alcançado. Temos de continuar a trabalhar de forma séria e focada, respeitando o adversário mas acreditando sempre nas nossas capacidades. Força Portugal! Rumo ao Qatar!», escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram.

A seleção nacional defronta na próxima terça-feira a Macedónia do Norte, que eliminou a Itália, no derradeiro duelo das contas do apuramento.