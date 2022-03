Apenas a ausência de Pepe continua a ser uma dor de cabeça para o selecionador nacional na preparação para o duelo decisivo frente à Macedónia do Norte.

O defesa-central do FC Porto continua em isolamento devido à covid-19 e foi o único ausente na sessão de treino liderada por Fernando Santos esta manhã, no Estádio do Bessa.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, e de acordo com a Lusa, o técnico dividiu o grupo em três para os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, com exceção dos três guarda-redes, que fizeram trabalho específico.

Portugal, refira-se, joga na terça-feira a final do play-off de acesso ao Mundial 2022 no Estádio do Dragão, a partir das 19h45.