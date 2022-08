O Manchester United venceu o Southampton na tarde deste sábado. Cristiano Ronaldo que iniciou a partida no banco de suplentes protagonizou um momento hilariante no aquecimento.

Enquanto fazia os exercícios físicos, o internacional português foi cumprimentar os comentadores televisivos que se encontravam em pleno relvado, hábito que parece estar a tornar-se usual.

Entre os comentadores, estava Rio Ferdinand, antigo colega de Ronaldo no United, que não se livrou de uma partida do português: depois do cumprimento, Ferdinand foi brindado com uma molhadela nos seus sapatos.

«Estou com sapatos de camurça e ele está a mandar-me água para os pés», disse bem disposto o antigo internacional inglês durante a transmissão.

Veja o vídeo da brincadeira de Ronaldo a Ferdinand: