Georgina Rodriguez continua a animar os dias dos internautas. A espanhola tem aproveitado o iate que Cristiano Ronaldo adquiriu para passear muito, mostrando-se várias vezes ao lado do internacional português, em diferentes situações: ou estão a andar de barco, ou estão a jantar, ou estão simplesmente a relaxar.

Na última publicação, Georgina mostrou-se com um provocante fio dental, primeiro no cais com o barco ao fundo, numa fotografia que provocou centenas de reações. «Acho que estou apaixado», ou «o Cristiano Ronaldo é um sortudo», dizem os seguidores. Numa outra foto, a espanhola surge já dentro do barco, a aproveitar o novo (e grande) brinquedo da família.