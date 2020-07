Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aproveitaram mais uma folga do internacional português para um passeio de iate, tal como tem acontecido nas últimas semanas. O casal fez questão de partilhar várias imagens de um dia especial nas redes sociais.



Enquanto o filho mais velho de Ronaldo está a passar férias na Madeira, gerando polémica por conduzir uma mota de água com apenas dez anos, o avançado levou o rapaz mais novo (Mateo, irmão gémeo de Eva) para o passeio com Georgina.



Mateo deliciou-se a bordo do iate, tal como o casal mediático.



