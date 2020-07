Companheira do internacional português divulgou um vídeo com um treino em casa, na companhia de amigos.

Georgina Rodríguez surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais com movimentos sensuais, logo no início do vídeo, antes de mostrar a sessão de trabalho físico no exterior.

«Quando se junta a vontade de treinar com as parvoíces», descreveu Georgina, com boa disposição.

Um dos seguidores questionou de imediato: «O Cristiano está a ver isto?» «Adorava ser o jardineiro dessa casa», escreveu outro.

Cristiano Ronaldo joga neste sábado pela Juventus frente à Atalanta, para a Serie A de Itália.