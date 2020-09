Georgina Rodriguez aproveitou o sol italiano para apanhar sol no Mediterrâneo a bordo do luxuoso iate de Cristiano Ronaldo, aproveitando para partilhar esse momento com os fãs através das redes sociais. O que a espanhol seguramente não esperava era que um vídeo de apenas alguns segundo se tornasse notícia um pouco por todo o mundo.

A razão é... invulgar. É que a namorada de Cristiano Ronaldo não se limitou a vestir um biquini e a deitar-se ao sol. Fê-lo com um luxuoso relógio da marca Hublot, decorado com diamantes, que custa, de acordo com o jornal As, a módica quantia de 13 500 euros. Um luxo, portanto, que Georgina não dispensa, mesmo quando está apenas a apanhar sol em alto mar.

Refira-se, já agora, que não é incomum ver a namorada de Cristiano Ronaldo com adereços de puro requinte. Seja nas malas, nos sapatos, nas poucas, nos anéis ou nos relógios, Georgina Rodriguez gosta de se passear de forma sumptuosa, e geralmente com muito bom gosto. Por isso a imagem dela é também procurada por algumas das melhores marcas de acessórios.