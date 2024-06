A cumprir um mini período de férias antes de juntar-se aos trabalhos da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo tem aproveitado o tempo livre para passar algum tempo com a família.

No Mar Vermelho, entre as praias paradisíacas e a piscina, o português descansa, aproveita o bom tempo e até desfruta de umas manassagens.

Esta quarta-feira, no entanto, é um dia especial para o avançado do Al Nassr, já que dois dos seus filhos, os gémeos Eva e Mateo, fazem anos. Ronaldo não deixou o dia por assinalar.

«Feliz aniversário aos meus amores Eva e Mateo! O pai ama-vos muito», escreveu o internacional português, nas redes sociais.

Na publicação estava uma foto de Ronaldo com os dois filhos, agora com sete anos, sendo que Mateo estava com uma das camisolas do Sporting da última temporada.