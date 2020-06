A redação do jornal Marca elegeu os 100 melhoers desportistas do século XXI, sendo que há dois portugueses na lista: Cristiano Ronaldo, claro, que surge ainda assim numa modesta décima posição, e Ricardinho, o craque do futsal, que é considerado o 36º melhor desportista do século, à frente de Iniesta (37º), Xavi (52º) e Iker Casillas (60º).

Refira-se que a lista é encabeçada por Michael Phelps, que foi eleito o melhor desportista do século: o nadador ganhou 23 ouros olímpicos, o que a Marca considera o maior feito da história do desporto. No segundo lugar surge Usain Bolt, velocista de enorme carisma que bateu recordes, e no terceiro posto aparece Roger Federer, vencedor de 20 Grand Slams de ténis.

A lista segue com Rafa Nadal, na quarta posição, Kobe Bryan na quinta e Tiger Woods no sexto lugar. No sétimo lugar surge um nome obrigatório, vencedor de seis Bolas de Ouro: Lionel Messi, claro. Ainda assim, também ele numa posição modesta. Seguem-se Lewis Hamilton (oitavo) e Valentino Rossi (nono), até que a fechar o top-10 aparece Cristiano Ronaldo.

O capitão da Seleção Nacional é o segundo futebolista da lista, só ligeiramente atrás de Messi e muito à frente de Ronaldo Fenómeno (19º posto), Ronaldinho Gaúcho (22º lugar) e Zidane (25ª posição). Refira-se que, para além destes cinco jogadores, só há mais quatro atletas no top 100: Iniesta (37º), Xavi (52º), Iker Casillas (60º) e Modric (91º).

Já Ricardinho é considerado o 36º melhor desportista do século, ele que foi seis vezes eleito o melhor jogador do mundo de futsal. O português surge inclusivamente muito à frente do outro nome grande da modalidade, o brasileiro Falcao, que apesar de ser considerado por muito o melhor jogador de futsal da história não vai além da 92ª posição.

Classificação dos 20 primeiros:

1.º Michael Phelps, Estados Unidos (Natação)

2.º Usain Bolt, Jamaica (Atletismo)

3.º Roger Federer, Suíça (Ténis)

4.º Rafa Nadal, Espanha (Ténis)

5.º Kobe Bryant, Estados Unidos (Basquetebol)

6.ºTiger Woods, Estados Unidos (Golfe)

7.º Lionel Messi, Argentina (Futebol)

8.º Lewis Hamilton, Inglaterra (Fórmula 1)

9.º Valentino Rossi, Itália (Moto GP)

10.º Cristiano Ronaldo, Portugal (Futebol)

11.º Novak Djokovic, Sérvia (Ténis)

12.º Marc Marquez, Espanha (Moto GP)

13.º Michael Schumacher, Alemanha (Fórmula 1)

14.º Eliud Kipchoge, Quénia (Atletismo)

15.º LeBron James, Estados Unidos (Basquetebol)

16.º Manny Pacquiao, Filipinas (Boxe)

17.º Chris Froome, Inglaterra (Ciclismo)

18.º Tom Brady, Estados Unidos (Futebol americano)

19.º Ronaldo Fenómeno, Brasil (Futebol)

20.º Kilian Jornet, Espanha (Ultramaratonista)