O próximo jogo do Al Nassr é só na próxima sexta-feira, frente ao Al-Ettifaq, e enquanto isso, Cristiano Ronaldo vai aproveitando para passar algum tempo com a família.

Como aconteceu este sábado, no qual o internacional português deu uns «toques» com os filhos, na sala de estar. Num vídeo partilhado nas redes sociais por Georgina, a companheira de Ronaldo, os três aparecem a recriar-se com a redondinha.

Curiosamente, Mateo volta a surgir com a camisola de Kylian Mbappé vestida, algo que já tinha acontecido no verão. Ao lado dos três, também com uma bola na mão, estava uma das filhas de Cristiano, que também desafiou o avançado para a brincadeira.

Ora veja: