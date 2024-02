Cristiano Ronaldo está a contas com um inquérito disciplinar, após ter feito um gesto obsceno para os adeptos do Al Shabab que gritavam o nome de Messi, neste domingo. Quem o garante é o jornal Asharq al-Awsat, citado pela Reuters.

Recorde-se que, já após o apito final do árbitro, um adepto filmou o internacional português num ato de provocação para os adeptos adversários: o momento não foi apanhado pela transmissão televisiva, mas as imagens gravadas das bancadas correram mundo durante o último fim de semana.

Cristiano Ronaldo apontou de penálti um dos três golos do Al-Nassr, na vitória por 3-2 sobre o Al-Shabab. Anderson Talisca, antigo jogador do Benfica, fez um bis e foi decisivo para o triunfo do Al-Nassr.