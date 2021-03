Salvatore Schillaci, antigo internacional italiano que foi o melhor marcador do Mundial 1990, deu como praticamente certa a saída de Cristiano Ronaldo de Itália no final desta época.

«Esta será a última temporada na Juventus. Não sei se o clube lhe vai propor a renovação. Mas é certo que Ronaldo não tardará em encontrar um novo clube», disse o antigo avançado em entrevista à Gazzetta dello Sport.

Schillaci, que jogou na Juventus entre 1989 e 1992, considerou ainda que o avançado português não merecia as palavras duras que recebeu após a eliminação da Vecchia Signoria aos pés do FC Porto na Liga dos Campeões. «As críticas foram excesivas. Ele é o melhor avançado do mundo e pode ter um jogo mau.» Para Totó Schillaci, o problema terá estado na mentalidade coletiva da equiipa. «Talve a Juventus tenha subestimado o adversário.»