O Independiente del Valle, de Renato Paiva, apurou-se esta madrugada para a terceira fase de qualificação para a Taça Libertadores, ao vencer de forma contundente o Unión Española, por 6-2.

À derrota por 1-0 no Chile, por 1-0, os pupilos do treinador português responderam com uma goleada, construída essencialmente em cima de uma primeira parte arrasadora.

Brian Montenegro assistiu Pedro Vite aos três minutos por 1-0, e fez ele o 2-0 e o 4-0, aos 15 e aos 39 minutos. Pelo meio, à meia-hora de jogo, Lorenzo Faravelli também fez o gosto ao pé, de penálti.

Na etapa complementar, Faravelli bisou, aos 57 minutos, e Brian Montenegro completou o hat-trick, aos 90+9 minutos. Para a formação chilena, marcaram Victor Mendez (56m) e Patricio Rubio (61m), ao passo que Stefano Magnasco foi expulso nos descontos por acumulação de amarelos.

O resumo do jogo:

Agora, o Independiente del Valle vai defrontar o Grémio na terceira fase de qualificação da Libertadores, a última antes da fase de grupos.

A jogar com as reservas – e por isso sem Pepê, reforço do FC Porto –, depois de ter vencido 6-1 na primeira mão, o emblema brasileiro venceu no Perú o Ayaucho por 2-1, com golos de Ferreira e Ricardinho. Para o conjunto da casa marcou Leandro Sousa.