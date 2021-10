O futebolista português Cristiano Ronaldo reconheceu a importância do hat-trick apontado na terça-feira, na vitória de Portugal sobre o Luxemburgo, por 5-0, na qualificação para o Mundial 2022.

O jogador do Manchester United não foi um dos que compareceu perante os jornalistas após o final do encontro no Estádio do Algarve, mas utilizou, esta quarta-feira, as redes sociais para expressar-se sobre o hat-trick, já depois de ter deixado uma mensagem sobre o jogo.

«Um hat-trick é sempre um momento muito especial para qualquer jogador. Felizmente, já fiz alguns ao longo da minha carreira e este, ontem no Algarve, assume uma importância especial por ser o décimo ao serviço da seleção nacional e também por ser perante o nosso público. Obrigado aos meus companheiros de equipa, sem eles não seria possível, mas também aos adeptos pelo apoio constante», pode ler-se, na mensagem publicada nas redes sociais de Ronaldo.

Dos dez hat-trick de Ronaldo pela seleção nacional, dois deles chegaram mesmo a ser póquer, ante a Andorra, em 2016, e ante a Lituânia, em 2019.