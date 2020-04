Gary Neville, companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, revelou o porquê de Sir Alex Ferguson nunca ter nomeado o craque português como capitão.

O britânico, que detinha a braçadeira, admitiu que foi tudo por uma questão... de balneário. «Fiquei lesionado um ano depois de ter sido nomeado e isso tornou-se complicado para mim porque sentia que não estava a dar o contributo de um capitão. Na pré-época falei com o Sir Alex sobre isto», começou por dizer.

«Tínhamos uma grande equipa: o Ronaldo, Rooney, Tevez, Giggs, Scholes, Carrick, Ferdinand, Vidic, Evra, Van der Sar... Eram grandes jogadores e tinham grandes personalidades e eu fui falar com o Sir Alex», admitiu à Sky Sports.

«Disse-lhe: 'não me sinto merecedor desta braçadeira. Esta equipa tem um nível com o qual não consigo competir'. Ele disse-me: 'filho, vais ficar com a braçadeira. Vais trocando com o Giggs. Se eu der ao Ronaldo, o Rooney vai ficar chateado, se der ao Vidic, o Ferdinand não vai ficar satisfeito. Fomos capitães mais dois ou três anos por causa da camaradagem no balneário'», explicou.