Um problema mecânico levou João Ferreira (Yamaha) a abdicar de participar na 12.ª etapa do rali Dakar de todo-o-terreno no dia em que o australiano Toby Price (KTM) ascendeu à liderança das motas.



«Infelizmente, depois da chegada da etapa de ontem [na quinta-feira], a primeira parte da etapa maratona, e de termos feito a manutenção e revisão [SSV] nós próprios, sem direito a assistência da X-raid Team, decidimos não partir para a etapa de hoje, regressando ao bivouac em ligação», explicou João Ferreira nas suas redes sociais.

Sendo um dos pilotos prioritários, tem à disposição dois ‘jokers’ para poder voltar à prova em regime de Dakar Experience caso não consiga concluir a etapa.

Tendo já utilizado um, devido a problemas mecânicos na primeira semana da 45.ª edição da prova, João Ferreira optou por usar o segundo hoje, de forma a não correr o risco de ficar parado no meio do deserto e ficar impedido de realinhar nas próximas etapas.

O piloto de Leiria, de 23 anos, que venceu a oitava etapa dos veículos ligeiros protótipos (categoria T3), regressa à corrida no sábado, com uma penalização acentuada.

Na 12.ª etapa, que ligou o acampamento da organização no deserto Quarto Vazio, na Arábia Saudita, a Shaybah, com 185 quilómetros cronometrados, Toby Price conquistou a liderança das motas ao terminar na terceira posição da tirada, a 1.58 minutos do vencedor, o chileno José Ignacio Cornejo (Honda).

O australiano Daniel Sanders (GasGas) foi o segundo, a 49 segundos de Cornejo.

Price, que ganhou cerca de dois minutos extra, ascendeu ao comando, com 28 segundos de vantagem sobre o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna), anterior líder, e 02.40 minutos sobre o argentino Kevin Benavides (KTM), terceiro.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi oitavo e Mário Patrão (KTM) 36.º.

Nos automóveis, o francês Sébastien Loeb (BRX) venceu pela quinta vez consecutiva, sexta na edição deste ano, e ascendeu ao segundo lugar da geral.

O nove vezes campeão mundial de ralis, que se atrasou nas primeiras etapas devido a problemas mecânicos, deixou o sueco Mathias Ëkstrom (Audi) em segundo, a 03.19 minutos, e o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) em terceiro, a 03.31.

Al-Attiyah continua na liderança, agora com 1:27.10 horas de vantagem sobre Loeb e 1:29.11 sobre o brasileiro Lucas Moraes (Toyota).

Nos veículos ligeiros (SSV), o português Ricardo Porém (Yamaha), vencedor da etapa da véspera, foi esta sexta-feira quinto classificado, a 04.02 minutos do vencedor, o chileno Ignacio Casale (Yamaha).

No sábado disputa-se a 13.ª e penúltima etapa da prova, com 154 quilómetros cronometrados entre Shaybah e Al-Hofuf, na Arábia Saudita, que pelo quarto ano consecutivo acolhe a totalidade da prova.