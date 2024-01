Primeira vitória portuguesa no Dakar 2024. João Ferreira, piloto da Can Am, venceu esta terça-feira a quarta etapa de veículos ligeiros de série (SSV), da 46.ª edição do Rali Dakar, que está a decorrer na Arábia Saudita.

O piloto luso demorou 3h13m09s para percorrer os 299 quilómetros entre Al-Salmiya e Al-Hofuf, ficando 2m48s à frente do segundo lugar, o saudita Yasir Seaidan (MMP) e a 4min45 do terceiro, o francês Xavier de Soultrait (Bardahl).

«Fizemos uma etapa limpa, isenta de erros e que, acima de tudo, nos fez recuperar bastante tempo para o nosso companheiro na South Racing e líder da Geral SSV, [o espanhol] Gerard Farrés Guell. Estamos conscientes do nosso andamento e sabemos que não podemos cometer erros até ao final se queremos sonhar com um bom resultado neste Dakar. Trabalho e empenho vão ser as palavras de ordem ao longo dos próximos dias», garantiu João Ferreira, que faz equipa com o navegador Filipe Palmeiro.

Com esta vitória, Portugal sobe para 46 o número de triunfos em etapas do Dakar. Esta é a segunda vitória de João Ferreira/Filipe Palmeiro, depois de já terem vencido a nona etapa no Dakar 2023.

João Ferreira mantém a sétima posição, mas recupera 17 minutos ao líder da classificação dos SSV, Farrés Guell. O navegador português Fausto Mota, juntamente com o brasileiro Cristiano Batista (Can Am), ficaram em quarto na prova e mantêm posição na geral.

Destaque também para os portugueses nos Challenger (veículos ligeiros protótipos, com Ricardo Porém (MMP) e João Monteiro (Can Am), a ficaram respetivamente no quinto e no 14.º lugar.

Nas motas, o chileno José Ignacio Cornejo (Honda) venceu a quarta etapa e subiu à liderança da categoria. Em segundo lugar ficou o norte-americano Ricky Brabec (Honda), com mais 2m59s, e em terceiro, o argentino Kevin Benavides (KTM) a 3m18s.

Relativamente aos portugueses: Rui Gonçalves (Sherco) ficou em oitavo na prova e é 14.º na geral; António Maio (Yamaha) ficou em 22.º; Bruno Santos (KTM) em 35.º. Mário Patrão (Honda), foi segundo lugar nos veteranos, mas está em primeiro na classificação geral, com quase duas horas de vantagem.

Esta quarta-feira irá realizar-se a quinta etapa do Dakar, entre Al-Hofuf e Shubaytah, com um percurso de 645 quilómetros, 118 deles cronometrados. É o regresso do mar de dunas do Quarto Vazio, o deserto da Arábia Saudita.