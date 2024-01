O português João Ferreira (Can Am) terminou a terceira etapa da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na categoria de SSV, na segunda posição, esta segunda-feira.

O piloto de Leiria concluiu a tirada entre Al Dwadimi a Al Salamiya, com 438 quilómetros cronometrados, a 4.07 minutos do vencedor, o saudita Yasid Seaidan (MMP). O espanhol Farres Guell (Can Am) fechou o pódio, a 05.24.

O brasileiro Cristiano Batista (Can Am), navegado pelo português Fausto Mota, foi o quinto classificado.

Na geral, Fausto Mota é o quinto classificado e João Ferreira o sétimo da categoria.

Nos automóveis, houve mudança de líder após a terceira etapa, conquistada pelo brasileiro Lucas Morais (Toyota), com nove segundos de vantagem sobre o sueco Mathias Ekstrom (Audi) e 1.09 minutos face ao saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota).

Al-Rajhi é o novo líder da geral, com 29 segundos de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz (Audi). Ekstrom é o terceiro, a 8.26 minutos.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) desistiu e foi transportado de helicóptero ao hospital. Contudo, o estado de Bühler, que nasceu na Alemanha e vive há vários anos em Portugal, não inspira cuidados.

Quando chegou a equipa médica, o piloto estava consciente, mas queixava-se de dores ao fundo das costas, pelo que foi transportado de helicóptero a um hospital local, «para efetuar exames complementares».

A equipa Hero já tinha perdido o português Joaquim Rodrigues Jr., no sábado.

Nesta categoria das motas, venceu o argentino Kevin Benavides (KTM) com 4:39.28 horas, enquanto o norte-americano Ricky Brabec (Honda) ficou no segundo lugar, a 1.11 minutos, com o francês Adrien van Beveren (Honda) em terceiro, a 2.51.

O piloto do Botswana Ross Branch (Hero) mantém a liderança nas duas rodas, com 3.11 minutos de vantagem sobre o chileno José Ignacio Cornejo (Honda). Ricky Brabec é terceiro, a 5.08.

Na terça-feira, disputa-se a quarta etapa da prova, entre Al-Salamiya e Al-Hofuf, com um total de 631 quilómetros, 299 deles cronometrados.