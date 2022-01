Um golo do austríaco Daniel Nussbaumer no último lance do jogo valeu o empate caseiro do Académico de Viseu frente ao Sp. Covilhã (1-1).

Os serranos ameaçaram logo aos quatro minutos por Jô e, aos oito, colocaram-se em vantagem, numa jogada em que Hélinton aproveitou um ressalto na área adversária.

A turma de Pedro Ribeiro reagiu no segundo tempo e ficou perto do empate após um remate de Pana à entrada da área. Já aos 66 minutos, foi Famana Quizera a rematar ao lado em posição privilegiada para restabelecer a igualdade.

Diogo Almeida até podia ter aumentado a vantagem serrana, mas desperdiçou uma oportunidade à entrada da pequena área (81m). Já do lado contrário, na última jogada e em tempo de compensação, Daniel Nussbauner fez o golo do empate na sequência de um desvio ao segundo poste, depois de um pontapé de canto.

Os homens de Viseu estão no 12.º lugar, enquanto o Sp. Covilhã é 15.º na tabela da II Liga.