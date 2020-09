Em Almeria, onde regressou para se reunir com Rui Costa, Darwin Nuñez confirmou que assinou com o Benfica e deixou uma mensagem aos adeptos e ao clube.

«Assinei por cinco anos com o Benfica é um bom salto na minha carreira», disse o jogador em declarações ao jornal La Voz de Almeria e à Cadena Ser.

«O Almeria vai estar no meu coração. Queria despedir-me pessoalmente do clube porque me trataram sempre muito bem desde o primeiro dia. Obrigado por tudo», acrescentou Darwin Nuñez.

O jogador tinha seguido com a equipa para um estágio de duas semanas em Marbella, mas regressou agora a Almeria para acertar os pormenores da transferência. Rui Costa também está na cidade espanhola para fechar o acordo e trazer o avançado para Lisboa.

O Maisfutebol já tinha adiantado, entretanto, que os dois emblemas estavam perto de um entendimento e que o representante do jogador, Edgardo Lasalvia que, em declarações ao nosso jornal, contou que aguardava pelo desfecho para reunir com o Benfica e acertar os pormenores finais do contrato do avançado.