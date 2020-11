O Vasco da Gama, desfalcado de vários jogadores e do treinador português Ricardo Sá Pinto, devido à covid-19, empatou (1-1) quinta-feira no reduto do Defensa y Justicia, na primeira mão dos oitavos de final da Taça sul-americana.

Em Buenos Aires, e depois de respeitado um minuto de silêncio em homenagem de Diego Armando Maradona, que morreu na quarta-feira, os brasileiros foram os primeiros a marcar, aos 62 minutos, pelo argentino Germán Cano.

A formação comandada por Hernán Crespo ainda conseguiu, no entanto, restabelecer a igualdade, aos 79 minutos, graças a um tiro certeiro de Braian Romero, que o guarda-redes brasileiro Lucão não teve hipóteses de deter.

O embate da segunda mão dos oitavos de final da segunda prova da hierarquia da CONMEBOL está marcado para quinta-feira, no Estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.