António Silva saiu de Alvalade como uma das principais figuras do dérbi e o melhor em campo do Benfica para o Maisfutebol.

O defesa-central de 20 anos travou uma batalha intensa com Viktor Gyökeres e levou muitas vezes a melhor sobre o avançado sueco do Sporting.

Os dados recolhidos pela SofaScore, parceira do Maisfutebol, são bem elucidativos da importância de António Silva no plano defensivo. Efetuou quatro desarmes, bloqueou cinco remates, venceu seis duelos em oito e recuperou cinco bolas. A isso juntam-se vários cortes na sequência de cruzamentos potencialmente perigosos e uma eficácia de passe superior a 90 por cento.

Os números de António Silva ganham ainda mais peso quando são colocados lado a lado com os de Nicolás Otamendi, que esteve uns furos abaixo do habitual. O veterano defesa argentino ficou ligado ao lance do 2-0, no qual foi batido por Gyökeres e ganhou menos de metade dos duelos que disputou (seis em 13 face aos seis em oito de António Silva). Foi driblado três vezes (António Silva apenas uma), perdeu noves vezes a bola (o parceiro do eixo defensivo apenas três) e foi mais errático no passe (85 por cento).