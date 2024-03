Posições semelhantes no campo, rendimentos bastante distintos no dérbi: no fundo a distância entre o acerto de um e de outro foi a distância entre as exibições coletivas de Sporting e Benfica.

Pedro Gonçalves e David Neres tinham o objetivo de criar muito, mas apenas o internacional português cumpriu a missão.

Os dados do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, mostram a influência que Pote teve no triunfo leonino por 2-1, nomeadamente no primeiro tempo, período de maior domínio dos comandados de Ruben Amorim. Desde logo, o golo marcado aos nove minutos, da forma menos convencional para o avançado de 25 anos.

Além disso, contabilizou três passes cruciais durante o encontro, algo que David Neres não conseguiu fazer em nenhuma ocasião. Zero foi, de resto, um número que acompanhou o internacional brasileiro durante o encontro. Nenhum golo, zero remates intercetados, não fez qualquer passe crucial e também não conseguiu realizar um passe longo.

Em contrapartida, Pedro Gonçalves fez de tudo um pouco, à semelhança dos espaços que ocupou ao longo do jogo, como é possível verificar no «heatmap» disponibilizado pelo SofaScore. Seis duelos ganhos dos treze que disputou, quatro passes longos realizados com sucesso, a mesma eficácia com que driblou por três ocasiões um adversário.

A exibição de ambos teve, por consequência, impacto na altura em que abandonaram as quatro linhas. David Neres foi rendido por Casper Tengstedt, curiosamente, o momento em que o Benfica equilibrou o jogo e pouco depois conseguiu mesmo reduzir a desvantagem.

Já Pedro Gonçalves durou praticamente até final, quando Ruben Amorim mudou três peças do xadrez leonino. Entraram St. Juste, Daniel Bragança e Paulinho, este último para o lugar do internacional português.

Se olharmos ao rendimento na época de ambos os atletas, os números dão também a supremacia ao leão. David Neres tem tido uma temporada irregular em termos de utilização, já que começou por ser suplente utilizado e a espaços mereceu a confiança de Roger Schmidt para ser titular.

Entre lesões e períodos de pouca ou nenhuma influência na formação encarnada, o avançado brasileiro contabiliza até ao momento quatro golos e sete assistências em 21 jogos pelo Benfica.

Já Pedro Gonçalves está a realizar uma época à semelhança do que tem feito desde que chegou a Alvalade. Na época em que o Sporting foi campeão, Pote foi o melhor marcador da equipa com 23 golos, mas nas épocas seguintes o registo manteve uma estabilidade que merece ser destacada.

Numa referência ao basquetebol, da época 2021/22 para cá conseguiu sempre fazer um «duplo-duplo», com 15 golos e 11 assistências logo a abrir. Na temporada seguinte elevou a fasquia, tendo chegado por isso aos 20 remates certeiros e 13 passes para golo. Em 2023/24, Pedro Gonçalves contabiliza já 14 golos e 12 assistências, números impressionantes face à polivalência que apresenta dentro das quatro linhas.

Para a memória ficam as exibições de ambos os atletas na vitória do Sporting por 2-1 sobre o Benfica, mas no próximo dia 3 de abril, os mesmos protagonistas podem mudar o rumo da história, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.