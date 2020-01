Hugo Miguel vai ser o árbitro do Sporting-Benfica.

O juiz da AF Lisboa terá como assistentes Bruno Jesus e Ricardo Santos.

Jorge Sousa estará a cargo do VAR e será coadjuvado por Nuno Manso.

Este é o terceiro jogo que Hugo Miguel dirige do Sporting em 2019/20: esteve nas derrotas diante do Famalicão (Alvalade) e com o Gil Vicente em Barcelos, ambas para a Liga. Esteve ainda no Tondela-Benfica, que as águias venceram por 1-0.

O dérbi lisboeta joga-se esta sexta-feira a partir das 21h15.