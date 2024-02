Noite de grande dérbi na noite desta quinta-feira no Estádio de Alvalade, com o Sporting a receber o Benfica em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Um jogo que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol, com toda a informação atualizada, a partir das 20h45.

Ruben Amorim está privado de duas peças importantes que não recuperaram do embate de Vila do Conde - Gonçalo Inácio e Francisco Trincão - que obrigam o treinador a equacionar mudanças no onze habitual dos últimos jogos.

Para o eixo defensivo, as opções passam por Diomande, St. Juste ou Matheus Reis que também poderá ser opção para a ala esquerda. Quanto ao trio de ataque, a escolha «natural» será Marcus Edwards, embora Paulinho, recuperado de lesão, também esteja à disposição do treinador.

De resto, Ruben Amorim não deverá promover muitas mais alterações. Geny Catamo deve continuar na ala direita, com Esgaio à espreita, tal como Nuno Santos na esquerda, com Hjulmand e Morita no meio. Na frente, além de Edwards, deverão estar o incontornável Viktor Gyökeres e, claro está, Pedro Gonçalves.

Quanto às opções de Roger Schmidt, com o plantel praticamente na máxima força [Bernat é a única baixa], a grande questão é se o treinador alemão vai manter o ataque móvel que tem promovido nos últimos jogos, com Rafa Silva como principal referência, ou se aposta, desta vez, num dos três avançados que tem à disposição.

Mas há mais dúvidas no onze da equipa da Luz. Falta também saber onde vai jogar Frederick Aursnes agora que Alexander Bah está de volta. Falta saber que vai jogar ao lado de João Neves (Florentino ou João Mário), uma vez que Kökçu deverá voltar a pisar terrenos mais adiantados.

Recordamos que o jogo da segunda mão, no Estádio da Luz, está marcado para 3 de abril.

Confira as EQUIPAS PROVÁVEIS na galeria associada