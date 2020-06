Mário Nunes, treinador-adjunto do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 3-0 frente ao Desp. Aves:

«Vitória inteiramente justa. Uma primeira parte do Gil Vicente de muito qualidade, onde criou muitas oportunidades de golo e os três pontos aproximou-nos do objetivo principal do clube, que é a manutenção na I Liga.

O resultado foi porque fomos bastante mais eficazes do que em outros jogos, nomeadamente naquelas primeiras ocasiões que criámos. Hoje tivemos a competência de marcar um golo logo aos dez minutos, que tranquilizou a equipa depois destes três jogos, e a partir daí a equipa libertou-se, fazendo uma primeira parte de grande qualidade.

Com aquela paragem muito longo perderam-se alguns automatismos e daí os jogadores, por vezes, individualizarem mais os lances ou não conseguir praticar aquele futebol mais coletivo.

O Rúben Ribeiro é um jogador que tem muita qualidade. Infelizmente quando chegou teve uma mazela que atrasou o processo de adaptação, depois de ter estado muito tempo sem competição. Depois esta paragem atrasou a integração. Sabemos que ainda não está na melhor forma e que pode dar ainda muito mais à equipa.»