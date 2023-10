O treinador do Desp. Chaves, Moreno, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Arouca (2-0), em jogo da sétima jornada da Liga:

«Estou satisfeito e também aliviado, não é fácil preparar a equipa na situação em que estamos, porque depois cria-se um fosso e a desconfiança aumenta e é muito difícil. Isso resolve-se muitas vezes com um 'clique' e, a este nível, esse 'clique' é a vitória. As vitórias custam muito e têm de ser festejadas, mas, terça-feira à tarde, já focados no trabalho, porque eu sou o primeiro a perceber que ainda há muita coisa a melhorar.

Não tenho dúvidas de que estar mais perto dos adversários ajuda a melhorar a nossa qualidade de jogo, sou o primeiro a saber que teríamos de gerir melhor o jogo com a superioridade numérica, no último passe poderíamos ter definido melhor, mas eu entendo os atletas. Eles têm é de ter este comportamento e este querer que mostraram hoje.

A expulsão ajudou, não há como esconder, mas ainda ontem [sábado] o Farense em inferioridade conseguiu chegar ao empate com uma das melhores equipas do nosso campeonato [o Sporting, que viria a vencer por 3-2 no final da partida]. Em relação à primeira parte, era a estratégia dar iniciativa ao Arouca, mas hoje o importante era baliza a zero, porque as coisas começam-se a construir a partir daí. Uma equipa compacta a defender consegue pelo menos um ponto. Os jogadores estão de parabéns.»