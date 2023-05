O Desportivo de Chaves pontuou nas últimas seis jornadas e tem vindo a escalar lugares na classificação e, este sábado, pode subir mais um e chegar ao sexto posto da Liga, caso vença o Arouca que vem de três desaires consecutivos. Vítor Campelos espera um jogo «equilibrado», mas avança que a sua equipa está motivada para bater o recorde de pontos do clube no primeiro escalão.

«Prevejo que seja um bom jogo, um jogo equilibrado, até porque o Arouca está a fazer um bom campeonato, como nós também estamos a fazer um bom campeonato. Gostávamos muito e queremos muito igualar e, se possível, ultrapassar o recorde de pontos do Desportivo de Chaves na I Liga, que são os 47 pontos [o Chaves tem 46]. Sabemos também que temos a oportunidade de ultrapassar este nosso adversário e, por isso, é o que vamos tentar fazer», destacou na antevisão à partida.

Vítor Campelos alertou, porém, que o embate irá exigir «concentração máxima em todos os momentos de jogo» pelas qualidades que reconhece no plantel da equipa da Serra da Freita.

«O Arouca é uma equipa bem organizada, que já trabalha com o seu treinador há algum tempo, tem ideias bem vincadas e é bastante perigosa nas transições. Está em perspetiva um bom jogo, no qual vamos respeitar muito o adversário, mas, como é nosso apanágio, tudo faremos para tentar trazer os três pontos», vincou.

Para esta tarefa, o treinador não poderá contar com os lesionados Arriba, Euller e Jô Batista.

Quanto à possível renovação de contrato e continuidade no comando técnico do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos adiantou que as negociações com a SAD transmontana «estão no mesmo pé», ainda que «com um adiantamento positivo».

«As coisas estão a andar num bom sentido, creio eu. Temos falado e, por isso, creio que daqui a algum tempo poderá haver novidades», referiu ainda.