O Desportivo de Chaves apresentou o novo plantel aos sócios esta sexta-feira, numa cerimónia que terminou com a disputa do Troféu Emílio Macedo, que o Famalicão venceu, com um triunfo por 1-0. Os valentes transmontanos apresentaram 26 jogadores, sem qualquer novidade de última hora, e a ainda a nova mascote, o Valentão.

Em relação ao jogo, a equipa da casa teve mais posse de bola e controlou boa parte do jogo, mas não conseguiu bater a sólida defesa do Famalicão que acabou por chegar ao golo, aos 80 minutos, numa recarga de Gustavo Sá depois de Pablo ter cabeceado ao poste.

Entre as caras já conhecidas de outras épocas, regresso de jogadores emprestados e reforços anunciados no último mês, não houve novidades na equipa às ordens de José Gomes.

Para a nova temporada, o Desportivo de Chaves assegurou o guarda-redes Hugo Souza (ex-Flamengo, Brasil), os defesas Sandro Cruz (ex-Benfica), Bruno Rodrigues (ex-Sporting de Braga), Guilherme Ferreira (ex-Juventude de Pedras Salgadas), Ygor Nogueira (ex-Santa Clara) e Bruno Langa, os médios Ricardo Guima, Pedro Pinho (ex-Sanjoanense), Kelechi (ex-Ponferradina, Espanha) e Ktatau (ex-Juventude de Pedras Salgadas) e os avançados Rodrigo Melro e Paulo Victor (ex-Ituano, Brasil).

Esta noite as equipas apresentaram as seguintes formações:

Desportivo de Chaves: Hugo Souza, Sylla, Ygor Nogueira, Bruno Rodrigues, Langa, Benny, Kelechi, Pedro Pinho, Sandro Cruz, Héctor Hernández e Paulo Victor.

Jogaram ainda: Rodrigo Moura, Gonçalo Pinto, João Queirós, Steven Vitória, Guilherme Ferreira, Edu Borges, João Pedro, Ktatau, Guima, Picas e Rodrigo Melro.

Famalicão: Luiz Júnior, Martín, Moura, Riccieli, Otávio, Gustavo Assunção, Zaydou, Pablo, Otso Liimatta, Alex Dobre e Cádiz.

Jogaram ainda: Afonso Rodrigues, Francisco Moura, Gustavo Sá, Hugo Cunha, Puma e Rúben Lima.