O Famalicão anunciou a contratação de Alex Dobre.



Em comunicado, os famalicenses referem que chegaram a acordo com o Dijon para a transferência do internacional romeno. Depois de seis meses no Minho, período no qual assinou três golos e três assistências em 20 jogos, o avançado assinou um vínculo válido por duas temporadas.



O jogador de 24 anos despontou no Viitorul Constanta e transferiu-se para o futebol inglês. Jogou no Bury, no Rochdale, Bournemouth, Yeovil Town e Wigan antes de se mudar para os franceses do Dijon.