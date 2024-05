Moreno, treinador do Desp. Chaves, no rescaldo ao desaire, em casa, diante do FC Porto (0-3), em partida da ronda 32 da Liga.

«Há dois jogos. Um até ao golo do FC Porto e outro depois. Estava a ser um golo equilibrado, sofremos o golo e ficamos reduzidos a 10. Não sei o que iria ser de onze para onze. Depois do minuto 30, é uma vitória normal do FC Porto», disse, na noite deste sábado, em conferência de imprensa.

Questionado quanto às conta pelas manutenção, Moreno lembrou que «não é impossível».

«É muito difícil e não fugimos disso. Não há outra forma de encarar sem ser estar aqui segunda-feira e preparar o jogo com o Famalicão da melhor maneira», concluiu.

O Desp. Chaves é 17.º, a cinco pontos do Portimonense, quando restam seis pontos em disputa.