No jogo que serviu de apresentação aos adeptos, o Desportivo de Chaves perdeu a segunda edição do Troféu Emílio Macedo, nas grandes penalidades, por 3-1, após o nulo registado no final dos 90 minutos.

Víto Campelos apostou no seguinte onze: Paulo Vítor, João Correia, Nélson Monte, Steven Vitória, Langa, Kevin Pina, João Mendes, João Teixeira, Juninho, Batxi e Héctor Hernández. Durante o encontro foram lançados Guima, Sylla, Hélder Morim, Benny, Patrick, Rúben Pereira, João Queirós, Sandro Cruz, Arriba e Jô.

Este foi o último teste de pré-época dos flavienses, que recebem o Vitória de Guimarães na primeira jornada da Liga, no próximo domingo.