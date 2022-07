O Desportivo de Chaves anunciou nesta segunda-feira a contratação do avançado Jonny Arriba.

O jogador de 20 anos cumpriu praticamente toda a formação no Villarreal. Na última temporada, alinhou ao serviço das equipas B e C do Submarino Amarillo, tendo participado em 33 jogos, com um registo de 16 golos e sete assistências.