O guarda-redes luso-francês Valentino Rodrigues é reforço do Desportivo de Chaves, confirmou esta terça-feira o clube flaviense, promovido à I Liga para 2022/23.

Valentino, de 19 anos, chega ao Desportivo de Chaves depois de ter jogado na formação do Lens, clube no qual, em 2021/22, representou os sub-19. Antes do Lens, tinha passado pela formação do Nantes, de 2018 a 2021.

O novo guardião da equipa transmontana tem um total de 15 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal, dos sub-16 aos sub-19.