Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, em conferência de imprensa, depois da derrota no Estádio da Luz diante do Benfica (1-2), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

- O estado de espírito foi olhar para uma equipa que se entregou plenamente ao jogo, que foi a equipa do Aves, que teve atitude, vontade, foi disciplinada e que tentou levar três pontos para Vila das Aves. Se não fosse três, que fosse um, mas não levamos nenhum e temos de pensar já no próximo adversário. Vi uma equipa que teve capacidade de respeitar o adversário, que jogou baixo e muitas vezes teve de defender com todos. Sempre que teve possibilidade de sair em transição, conseguiu fazê-lo, e sempre que chegámos perto da área do adversário conseguimos criar perigo. Podíamos ter feito mais golos e podíamos ter sofrido mais golos, também é verdade.

[Sobre a arbitragem e a reversão da expulsão de André Almeida]

- É uma entrada agressiva, não me pareceu que fosse para vermelho, mas sim para amarelo. Não vi ainda a linha virtual nem o lance do penálti, prefiro ver primeiro para ter a minha opinião.

[Sobre o recuo na segunda parte]

- Na segunda parte, o Benfica abriu mais a frente de ataque, o que nos obrigou a ficar mais baixos e concentrados no corredor central. Não era nossa intenção, mas o Benfica obrigou-nos a recuar as linhas, conseguiu ter sempre bola e estar sempre a carregar, não conseguíamos sair. Depois do Benfica ter feito o segundo golo, recordo que ainda tivemos duas situações na área do Benfica em que conseguimos ultrapassar a primeira linha de pressão e criar perigo.

[Sobre uma suposta sobranceria do Benfica sobre o Desportivo das Aves]

- O que quis dizer é que nós respeitámos muito o adversário. Aquilo que fui sentindo foi que o Benfica entrou de uma forma que as coisas mais cedo ou mais tarde se iam resolver. Foi o que senti. Depois podemos ver a atitude do Benfica na segunda parte.