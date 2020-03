O Sindicato dos Jogadores (SJ) identificou, esta sexta-feira, «jogadores com três a quatro vencimentos em atraso, problemas em garantir alojamento e despesas essenciais do dia-a-dia» no plantel de sub-23 do Desportivo das Aves, além de «jogadores contratados para a equipa principal no mercado de janeiro que não receberam ainda qualquer salário». O apuramento das situações foi feito numa reunião com os atletas dos dois plantéis, feita por videoconferência, devido ao surto do novo coronavírus (covid-19).

Outros atletas do plantel orientado por Nuno Manta Santos, refere o SJ, «enfrentam sérias dificuldades financeiras» face «ao atraso nos pagamentos e ao terem de custear o alojamento por meios próprios, ao contrário do contratualizado.

Em nota oficial, o organismo representativo dos futebolistas em Portugal diz ter identificado «situações verdadeiramente dramáticas», sendo que «os relatos sobre as infraestruturas desportivas do clube, nomeadamente condições do campo de treino, assistência ou comodidade dos balneários» deixaram também preocupações.

Entre as medidas a tomar, o SJ refere que vai «diligenciar junto da Liga para que oficie o clube no sentido de pôr termo a esta situação, pedir à Comissão de Auditoria que no âmbito do controlo financeiro do mês de março atue com a máxima celeridade e colocar à disposição dos jogadores os mecanismos do Fundo de Garantia Salarial para as competições profissionais e não profissionais».

A imposição dos «meios legais à disposição», refere o SJ, pode ser, caso nada seja feito, uma das posições dos jogadores face à situação.

Na quinta-feira, os jogadores do plantel principal, atual 18.º e último classificado da I Liga, não treinaram devido ao atraso na receção dos vencimentos.