O Varzim empatou com o Desportivo de Chaves (2-2) na 1.ª jornada da II Liga, no regresso dos adeptos ao estádio poveiro.



A equipa de António Barbosa marcou primeiro, por Nuno Valente (21m), mas os transmontanos operaram uma reviravolta graças a Alexsandro (30m) e Wellington (61m).



A formação orientada por Vítor Campelos viria a consentir o empate já ao minuto 89, quando Heliardo - que entrou no decorrer da segunda parte - fixou o resultado final.