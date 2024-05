Três anos depois, Paulo Cabral deixou o cargo de diretor do Desportivo de Chaves, anunciou, esta quarta-feira, o clube.

«Vimos por este meio informar que Paulo Cabral encerrou, hoje (quarta-feira) e a seu pedido, um ciclo de três anos enquanto diretor desportivo do Desportivo de Chaves. Aproveitamos ainda para agradecer publicamente todo o profissionalismo e humanismo sempre demonstrados por Paulo Cabral, a quem desejamos as maiores felicidades profissionais e pessoais», pode ler-se no comunicado oficial.

O antigo futebolista de 51 anos assumiu o cargo em 2021/22, tendo sido crucial pela subida de divisão nessa mesma época. Agora, após o regresso à II Liga, o ex-internacional português abandona o lugar.