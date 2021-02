A Assembleia da República recomendou ao Governo que adote medidas que permitam a retoma desportiva e consequente normalização das competições, assim como o regresso gradual do público aos eventos desportivos.

«A Assembleia da República recomenda ao Governo que adote, de acordo com as normas sanitárias, medidas de incentivo à prática desportiva e à normalização gradual das competições, incluindo as camadas mais jovens e de formação e o desporto para deficientes», refere a instituição.

Em comunicado, e aludindo ao n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, a AR desafia, «com caráter de urgência», a que proceda a uma «ampla auscultação das entidades nacionais do associativismo desportivo» para, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS), «trabalhar as normas e condições para a prática desportiva».

A Assembleia da República entende também que esta é a altura de começar a promover o «regresso gradual do público a todos os eventos desportivos», tendo sempre em conta «a situação epidemiológica e salvaguardadas as normas de saúde».

A Assembleia da República quer ainda receber informações regulares do grupo de trabalho constituído para analisar os planos de adaptação das modalidades.