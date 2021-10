O Benfica venceu esta quarta-feira o Bayern Munique (4-0), no Seixal, em encontro referente à 3.ª jornada do Grupo E da UEFA Youth League. Com este resultado, a formação encarnada aproximou-se do líder Dínamo Kiev, que empatou a zero em Barcelona.



O Dínamo Kiev lidera o Grupo E com sete pontos, enquanto o Benfica passa a somar seis, o Barcelona tem quatro e o Bayern Munique ainda não pontuou.



No Seixal, a equipa portuguesa demonstrou total superioridade sobre um adversário que tem denotado fragilidades na Youth League. Os bávaros perderam na Catalunha (2-0) e foram goleados em casa pelos ucranianos (0-4).



Ao quarto minuto de jogo, Rafael Rodrigues cruzou na esquerda e Pedro Santos aproveitou um corte incompleto para inaugurar o marcador.



Após a meia-hora, João Tomé abriu caminho para o golo com um belo trabalho no flanco direito, assistindo Cher Ndour para o 2-0. Logo depois, foi Diego Moreira, filho de um antigo internacional português, a arrancar da linha de meio-campo para finalizar com estilo.



Na segunda parte, não obstante a contínua pressão sobre o Bayern Munique, o Benfica marcou apenas mais um golo, por intermédio de João Neves, após um belo trabalho na área (72m). Pelo meio, houve tempo ainda para alguns pormenores de classe, como esta finta de Martim Neto, que fez um adversário cair no relvado.



VEJA TODOS OS GOLOS DO BENFICA-BAYERN MUNIQUE.