A Dinamarca triunfou, na tarde desta quarta-feira, sobre a Suécia, em Copenhaga, por 2-1. Entre os anfitriões, Bah foi titular, enquanto Hjulmand foi a jogo aos 61 minutos.

Ao cabo de dois minutos, Hojbjerg inaugurou o marcador, assistido pelo capitão Eriksen. Na resposta, sete minutos volvidos, Isak repôs a igualdade.

Entre inúmeras trocas, a festa apenas voltou ao minuto 86, quando, a passe de Hjulmand, Eriksen encheu o pé para levantar o estádio.

Para lá do minuto 90, um canto a favor da Dinamarca quase resultou em novo empate. Em todo o caso, Emil Holm foi travado por Hjulmand.

A Dinamarca encerrará a preparação para o Europeu com a receção à Noruega, no sábado (18h30). Hjulmand, Bah e companhia estão no Grupo C do Euro, na companhia de Inglaterra, Sérvia e Eslovénia.