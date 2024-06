Espanha goleou a Andorra por 5-0, num particular de preparação para o Euro 2024.

No Estádio Nuevo Vivero, o jogo teve a arbitragem do português Gustavo Correia e foi de sentido único. Ainda assim, apesar do fator casa, os comandados de Luis de la Fuente só inauguraram o marcador aos 24 minutos (e de que forma).

Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para os pés de Ayoze Pérez, que dentro da área driblou sobre um adversário e rematou de pé direito, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

O que se seguiu foi um segundo tempo repleto de classe de Mikel Oyarzabal, que teve uma noite para mais tarde recordar. Os dois primeiros golos foram «de caras», já que o avançado da Real Sociedad só teve de encostar. As assistências vieram dos pés de Ayoze Pérez e de Ferran Torres, as outras duas figuras de «la roja» no encontro.

Com o 3-0 no marcador, o ouro sobre azul acabou por chegar ao minuto 73, num lance de enorme atrapalhação dentro da área dos visitantes. Um remate falhado de Fermín López acabou por deixar a bola à mercê de Oyarzabal, que mais uma vez mostrou frieza no frente a frente com o guardião de Andorra e fez o 4-0.

Até final, ainda houve tempo para Ferran Torres aplicar «chapa 5» no adversário e confirmar uma goleada para a seleção espanhola. O último teste antes do arranque do Euro 2024 acontece diante da Irlanda do Norte, este sábado, em Maiorca.