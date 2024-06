A Bélgica recebeu e venceu Montenegro por 2-0, num jogo particular.

Zeno Debast, central que tem sido apontado como possível reforço do Sporting, foi titular na equipa da casa e realizou inclusive os 90 minutos. No «King Baudouin Stadium», Kevin De Bruyne carimbou da melhor forma o centésimo jogo ao serviço da seleção do país com um golo, a fechar o primeiro tempo.

Já na segunda parte, bem para lá do minuto 90 e já contra dez jogadores, Leandro Trossard fechou as contas do jogo, através de uma grande penalidade.

Para fechar a caminhada rumo ao Euro 2024, a Bélgica tem encontro marcado com o Luxemburgo, do reforço do Benfica, Leandro Barreiro. O jogo está marcado para as 19h deste sábado, em Bruxelas.